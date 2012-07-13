〔香港个股〕美国FBI调查中兴通讯,因其涉嫌向伊朗出售美国技术

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透伦敦7月12日电---Smoking Gun网站报导称,美国联邦调查局(FBI)展开针对中国电信设备巨头中兴通讯(0763.HK)的刑事调查,因怀疑后者向伊朗出售违禁的美国电脑设备,并且事后还试图加以掩盖并妨碍美国商务部的调查.
FBI的调查缘于路透3月的一篇报导.这篇基于专访与相关合同文件的报导称,中兴通讯向伊朗最大的电信公司出售了一套功能强大的监视系统,可以监控固话、移动电话和互联网通讯.
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。