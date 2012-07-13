〔香港个股〕美国FBI调查中兴通讯,因其涉嫌向伊朗出售美国技术

路透伦敦7月12日电---Smoking Gun网站报导称,美国联邦调查局(FBI)展开针对中国电信设备巨头中兴通讯(0763.HK)的刑事调查,因怀疑后者向伊朗出售违禁的美国电脑设备,并且事后还试图加以掩盖并妨碍美国商务部的调查.

FBI的调查缘于路透3月的一篇报导.这篇基于专访与相关合同文件的报导称,中兴通讯向伊朗最大的电信公司出售了一套功能强大的监视系统,可以监控固话、移动电话和互联网通讯.