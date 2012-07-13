尼日利亚油罐车遇交通事故起火,造成至少95人死亡

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透尼日尔三角洲7月12日电---尼日利亚（奈及利亚）官员称，该国一辆油罐车周四发生交通事故并起火，造成至少95名现场哄抢汽油者死亡。
尼日利亚道路养护不善，油罐车交通事故时有发生，加上当地许多人生活贫困，导致他们经常冒险去收集溢油。
河流州（Rivers State）警方发言人Ben Ugwuegbulam称：“油罐车司机试图避免与对面两辆车正面相撞，导致车辆失控，所载物品溢出。”
“村民成群结队上前哄抢溢出的燃料。司机警告他们离开现场，然后突然就起火……现场有95人死亡，还有许多人正在医院接受治疗。”
尼日利亚国家紧急事件管理局（National Emergency Management Agency）也表示，已经有95人死亡，还有18人受伤已被送往医院。
尼日利亚总统乔纳森（Goodluck Jonathan）已发表声明下令救治伤者。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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