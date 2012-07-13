尼日利亚油罐车遇交通事故起火,造成至少95人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透尼日尔三角洲7月12日电---尼日利亚（奈及利亚）官员称，该国一辆油罐车周四发生交通事故并起火，造成至少95名现场哄抢汽油者死亡。

尼日利亚道路养护不善，油罐车交通事故时有发生，加上当地许多人生活贫困，导致他们经常冒险去收集溢油。

河流州（Rivers State）警方发言人Ben Ugwuegbulam称：“油罐车司机试图避免与对面两辆车正面相撞，导致车辆失控，所载物品溢出。”

“村民成群结队上前哄抢溢出的燃料。司机警告他们离开现场，然后突然就起火……现场有95人死亡，还有许多人正在医院接受治疗。”

尼日利亚国家紧急事件管理局（National Emergency Management Agency）也表示，已经有95人死亡，还有18人受伤已被送往医院。

尼日利亚总统乔纳森（Goodluck Jonathan）已发表声明下令救治伤者。（完）