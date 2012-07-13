《全球重要经济事件一览表》--7月13日-7月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月13日(五)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报.(0500)

密西西比州杰克森--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在密西西比经济委员会发表演说,主题为"区域及密西西比经济".(1720)

柬埔寨暹粒--美国国务卿希拉里克林顿将参加美国-东盟商务论坛,并将作政策演说.

纽约--纽约联邦储备银行将公布文件,显示其在四年前采取"及时行动"以突显出Libor的问题并敦促改革.

7月16日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表最新的世界经济展望报告和全球金融稳定报告(1330).

巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(至7月18日).

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会(ABAC)会议(至7月19日).

7月17日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在参议院金融委员会做半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).

东京--日本央行公布6月14-15日货币政策会议的会议纪录(2350).

东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan将携商务代表团到访日本(至7月21日).

悉尼--澳洲央行公布7月3日货币政策会议的会议记录(0030).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月3日执委会货币政策会议记录.

布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森在欧洲政策中心就金融业改革和当前经济复苏计划发表看法(1600).

渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率(1300).

宾夕法尼亚州ERIE--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在经济研究所一会议上,就经济前景和货币政策讲话(1715).

7月18日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).

巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(最后一日).

伦敦--英国央行公布7月4-5日货币政策委员会(MPC)会议记录(0830).

华盛顿--众议院金融服务委员会听取美联储主席贝南克作半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).

纽约--美国财政部长盖特纳将在Delivering Alpha论坛作主题演讲(1230).

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430).

7月19日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.预定无利率声明公布.

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)参加2012年澳洲经济论坛的一小组讨论(2315).

7月20日(五)

芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]