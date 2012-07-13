〔中国证券〕险资投资基金比例提高,中人寿斥90亿加仓股票型基金-报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月13日电---据上海证券报周五报导,中国保险公司资金6月投资基金占比从此前的5-6%,陡升为7-8%,显示险资对后市态度转为积极.与此同时,中国人寿近期已新增约90亿资金下单购入多只股票型基金.
报导指出,仅周三(11日),中国人寿买入嘉实、建信、鹏华等多家基金公司旗下股票型基金,规模在10亿余元人民币.此前国寿已在沪综指.SSEC2,200点平台附近有所加仓,2300点附近亦进行过加仓.
报导称,其他保险资产管理公司比如中国平安(601318.SS)(2318.HK)、中国人保等仍按兵不动.
据中国保监会数据,截至今年5月,保险投资金额约近4万亿.报导指出,按照相关比例测算,险资一个月加仓基金的金额约在800亿元.
但大盘的表现差强人意,6月大盘跳空开盘,一路下行.沪综指6月底收报2,225.43点,月跌幅147点.沪综指昨日收报2,185.49点.
"浮亏是难免的,险资数量大,不可能等到右侧交易,只能在下跌过程中吸筹."一位业界人士解释说.
一位接近国寿资管的相关人士表示,在稳增长政策不断出台情况下,市场逐步接近底部.国寿今年总体采用波段性操作,此前逢高获利的资金开始重新布局.此外,国寿还将在符合政策导向的领域选择有估值支撑的标的物,增加股票投资.
"不要幻想买在最低部,卖在最高位,合理的估值水平和明确的政策取向,是我们买卖的最基本判断标准."一位保险资管人士态度明确.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)