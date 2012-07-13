〔香港新股〕地产商旭辉集团考虑四季度香港上市,募资3-5亿美元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,总部位于上海的地产开发商旭辉集团正考虑第四季度在香港上市，募集资金3亿至5亿美元。
据知情人士透露，市场期待中国政府下半年放松银根，可以给房地产行业松绑，该公司拟抓住机会实现上市。
然而，也有业内人士认为目前市况仍然不佳，房地产商很难上市。一位投行人士说：“目前我看不到任何一家地产公司在当前市场上市的可能性。如果投资者想买入地产股，在二级市场有大量的选择。”
花旗(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)负责安排是次交易。
旭辉集团成立于1992年，业务以住宅地产为主，也有商业地产项目。数据显示，该公司2010年录得销售收入为65亿元人民币（10亿美元）。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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