〔香港新股〕地产商旭辉集团考虑四季度香港上市,募资3-5亿美元--IFR

路透7月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,总部位于上海的地产开发商旭辉集团正考虑第四季度在香港上市，募集资金3亿至5亿美元。

据知情人士透露，市场期待中国政府下半年放松银根，可以给房地产行业松绑，该公司拟抓住机会实现上市。

然而，也有业内人士认为目前市况仍然不佳，房地产商很难上市。一位投行人士说：“目前我看不到任何一家地产公司在当前市场上市的可能性。如果投资者想买入地产股，在二级市场有大量的选择。”

花旗(C.N)、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)负责安排是次交易。

旭辉集团成立于1992年，业务以住宅地产为主，也有商业地产项目。数据显示，该公司2010年录得销售收入为65亿元人民币（10亿美元）。(完)

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