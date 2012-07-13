《汇市简讯》逢低买进是美元/马币的上策,关注中国GDP数据

2330GMT * 美元/马币(林吉特)在周末前或守住3.18-3.20区间,市场慎防马来西亚央行在3.20水准处干预 * 市场关注坡元/马币的走势及来自养老金的买盘,美元/马币日内或最多跌至3.1850 * 出于对成长忧虑、大宗商品价格下滑及出口的考量,马来西亚央行料会允许马币逐步贬值 * 今日关注焦点为中国第二季GDP,预估为增长7.6% * 若数据逊于预期,将会助涨大宗商品的跌势(马来西亚是大宗商品的重要出口国) * 马币无本金交割远期外汇(NDF)隔夜市场报3.1900-3.2000,纽约市场收报3.1885-3.1920.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=