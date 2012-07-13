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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 09:19 BJT

〔美国基金〕优质货币市场基金6月减持欧元区债券--摩根大通

路透纽约7月12日电---一份摩根大通证券(JPMorgan Securities)周四发布的报告显示,美国优质货币市场基金6月减持欧元区银行债券,因担心欧债危机继续蔓延.

优质货币市场基金6月削减欧元区债券持有量470亿美元,5月减持70亿美元.

据摩根大通关于优质货币市场基金持仓的最近月度分析报告显示,此次减持令此类基金的欧元区银行业风险敞口总额下降至1,520亿美元.

今年迄今,该类基金总体欧元区债券持有量减少20亿美元.

与仅持有公债的货币市场基金不同,优质货币市场基金可能投资于风险更高的短期银行债券,以搏取更高收益.

但此类基金在目前避险心理笼罩市场时转为防守策略,选择澳洲,加拿大,日本和美国公债等被视为较安全的债券.

摩根大通报告显示,该类基金欧州以外风险敞口6月增长130亿美元,至5,810亿美元.(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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