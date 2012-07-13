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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 08:19 BJT

〔新加坡数据〕第二季经季节调整GDP环比年率初值为下滑1.1%,逊于预期

路透新加坡7月13日电---新加坡贸工部周五公布的数据显示:

* 第二季GDP环比年率初值经季节调整下滑1.1%,路透预估为增长0.3%

* 第二季GDP初值较上年同期上升1.9%,路透预估为增长2.4%

实质GDP变动(%)

2012 2012 2011 2011 2011

第二季 第一季 第四季 第三季 第二季

环比年率 -1.1 9.4 -2.5 2.0 -3.0

(经季节调整)

较上年同期 1.9 1.4 3.6 6.0 1.2 (完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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