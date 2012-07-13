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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 08:09 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月13日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    7/16      深   科恒股份   300340        *1,250     *48.00       *12.94       国信证券  7/19  
    7/17      深   麦迪电气   300341   不超过2,300        --           --        国金证券  7/20
    7/17      深   天银机电   300342   不超过2,500        --           --        中信建投  7/20
    7/18      深   开元仪器   300338   不超过1,500        --           --        平安证券  7/23
    7/19      沪   和邦股份     --    不超过10,000        --           --        华西证券  7/24
    7/20      深   美亚光电   002690   不超过5,000        --           --        平安证券  7/25
    7/20      深   联创节能   300343   不超过1,000        --           --        东吴证券  7/25
    7/20      深   太空板业   300344   不超过2,513        --           --        国金证券  7/25
   *7/23      深   石煤装备   002691   不超过5,000        --           --        广发证券  7/26
   *7/24      深   红宇新材   300345   不超过2,400        --           --        西部证券  7/27

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
  7/13    深    乔 治 白 (002687.SZ)     2,465          23.00        24.73     华泰联合   
  7/13    深    金河生物 (002688.SZ)     2,723          18.00        26.87     银河证券   
   --     沪    喜 临 门     --            --           12.50        29.87     中信证券  
   --     深    博 林 特   002689          --            8.00        23.08     中德证券  
   --     深    银邦股份   300337          --           20.00        32.95     国盛证券  7/13
   --     深    润和软件   300339          --           20.39        41.21     中信证券  7/13

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 杨淑祯

  申购简称为“科恒股份”，申购代码为“300340”，该申购简称及申购代码同时
适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,250 万股。其中，网下初始发行数量为625 万股，
即本次发行数量的50%；网上

协商确定本次发行的发行价格为人民币48元/股。此发行价格对
应的市盈率为：
（1）9.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）12.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总
股数按本次发行1,250万股计算）；

、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“红宇新材”或“发行人”）
首次公开发行不超过2,400 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]897 号文核准。股票代码为
300345，
、本次发行的网下、网上申购日为T 日（2012 年7 月24 日），
保荐机构 (主承销商)：西部证券股份有限公司


石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]809号文核准。股票简称“石煤装备”,股票代码为002691,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

T日
2012年7月23日(周一)
保荐人 (主承销商)：广发证券股份有限公司

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