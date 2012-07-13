《中国已公布新股发行上市日程表》--7月13日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/16 深 科恒股份 300340 *1,250 *48.00 *12.94 国信证券 7/19 7/17 深 麦迪电气 300341 不超过2,300 -- -- 国金证券 7/20 7/17 深 天银机电 300342 不超过2,500 -- -- 中信建投 7/20 7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23 7/19 沪 和邦股份 -- 不超过10,000 -- -- 华西证券 7/24 7/20 深 美亚光电 002690 不超过5,000 -- -- 平安证券 7/25 7/20 深 联创节能 300343 不超过1,000 -- -- 东吴证券 7/25 7/20 深 太空板业 300344 不超过2,513 -- -- 国金证券 7/25 *7/23 深 石煤装备 002691 不超过5,000 -- -- 广发证券 7/26 *7/24 深 红宇新材 300345 不超过2,400 -- -- 西部证券 7/27 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/13 深 乔 治 白 ( 002687.SZ ) 2,465 23.00 24.73 华泰联合 7/13 深 金河生物 ( 002688.SZ ) 2,723 18.00 26.87 银河证券 -- 沪 喜 临 门 -- -- 12.50 29.87 中信证券 -- 深 博 林 特 002689 -- 8.00 23.08 中德证券 -- 深 银邦股份 300337 -- 20.00 32.95 国盛证券 7/13 -- 深 润和软件 300339 -- 20.39 41.21 中信证券 7/13 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 杨淑祯 申购简称为“科恒股份”，申购代码为“300340”，该申购简称及申购代码同时 适用于本次发行网下申购与网上申购。 3、本次发行股份数量为1,250 万股。其中，网下初始发行数量为625 万股， 即本次发行数量的50%；网上 协商确定本次发行的发行价格为人民币48元/股。此发行价格对 应的市盈率为： （1）9.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）12.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总 股数按本次发行1,250万股计算）； 、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“红宇新材”或“发行人”） 首次公开发行不超过2,400 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]897 号文核准。股票代码为 300345， 、本次发行的网下、网上申购日为T 日（2012 年7 月24 日）， 保荐机构 (主承销商)：西部证券股份有限公司 石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]809号文核准。股票简称“石煤装备”,股票代码为002691,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。 T日 2012年7月23日(周一) 保荐人 (主承销商)：广发证券股份有限公司