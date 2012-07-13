〔中港个股〕中国神华珠海港储煤项目获批,总投资约45.7亿元

路透北京7月13日电---在港口煤炭库存高企,煤炭销售不畅之际,按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)周五公告称,公司广东珠海港高栏港区神华煤炭储运中心一期工程项目获发改委核准,总投资约45.7亿元人民币.

公告指出,项目单位为神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司,建设地点为广东省珠海市.

该项目将建设两个10万吨级煤炭接卸泊位(水工结构按靠泊15万吨级散货船设计)、一个5万吨级煤炭装船泊位、四个3千吨级煤炭装船泊位(水工结构按靠泊1万吨级散货船设计),及相应配套设施,设计年通过能力4,080万吨.

项目总投资约45.7亿元,其中资本金占30%,由珠海煤码头公司股东按持股比例以自有资金出资,其余以银行贷款方式解决.公告并援引批复文件称,同意建设该项目,旨在缓解广东省煤炭码头能力紧张状况,完善沿海煤炭专业化运输系统,提高区域能源供应保障水平.

中国证券报周五报导援引数据显示,6月来,在外煤进口增加和下游电厂消费下滑的双重作用下,煤炭销售出现多年未见的危机,煤炭压港现象严重.秦皇岛等港口煤炭库存高企,高峰期曾突破940万吨,近期库存仍然维持在850万吨的高位.

去年5月,国家发改委和财政部联合印发《国家煤炭应急储备管理暂行办法》.中国神华等大型煤炭企业开始在华东等地区建立煤炭储运中心,目前,中国神华在福建、江西等省市有煤炭储运项目.(完)

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