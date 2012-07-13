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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 08:15 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,市场等待中国GDP数据

路透东京7月13日电---日本股市日经指数周五盘初下跌,追随隔夜美股跌势;市场等待中国国内生产总值(GDP)数据出炉,该数据可能显示中国这个全球第二大经济体经济成长放缓.

日经指数.N225盘初下滑0.2%至8,703.37点.东证股价指数.TOPX下跌0.3%至745.64点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

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