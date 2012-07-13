《中国报摘》--其他报纸重要消息7月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**上海证券报**
--中国国家发改委、财政部目前已原则同意降低证券期货市场监管费用标准,降幅达50%,证券期货市场交易成本有望进一步下降.
--保险资金6月投资基金占比从此前的5%至6%,上升至7%至8%;中国人寿近期已动用新增约90亿资金开始下单购入多只股票型基金.
--业内人士透露,从去年年底以来持续收紧的房地产信托业务或已重新开闸,7月将有多家信托公司的新产品陆续上市;而在今年上半年,在监管部门的严格管控下,房地产信托产品获批极少.
--国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山透露,"十二五"(2011-2015年)太阳能发电装机目标拟提高到21GW(2,100万千瓦),将大力发展分布式发电.
--文化部发布"十二五"时期(2011-2015年)国家动漫产业发展规划,计划打造5-10个知名国产动漫品牌和骨干动漫企业,支持其上市融资.
**人民日报**
--秦皇岛煤炭交易平台7月9日上线运行,这是河北省乃至国内最大的煤炭现货电子交易平台.
--中国旅游研究院院长戴斌称,中国旅游收入增幅在未来一个时期保持领先GDP增幅2-3个点,也就是10%-11%的增幅,将是一个常态.不继续对旅游市场需求的基本面加以关注,而是片面地采用地产投资的方式开发旅游,对旅游业的负面影响可能会非常大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/李然; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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