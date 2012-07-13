《中国报摘》--其他报纸重要消息7月13日

**上海证券报**

--中国国家发改委、财政部目前已原则同意降低证券期货市场监管费用标准,降幅达50%,证券期货市场交易成本有望进一步下降.

--保险资金6月投资基金占比从此前的5%至6%,上升至7%至8%;中国人寿近期已动用新增约90亿资金开始下单购入多只股票型基金.

--业内人士透露,从去年年底以来持续收紧的房地产信托业务或已重新开闸,7月将有多家信托公司的新产品陆续上市;而在今年上半年,在监管部门的严格管控下,房地产信托产品获批极少.

--国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山透露,"十二五"(2011-2015年)太阳能发电装机目标拟提高到21GW(2,100万千瓦),将大力发展分布式发电.

--文化部发布"十二五"时期(2011-2015年)国家动漫产业发展规划,计划打造5-10个知名国产动漫品牌和骨干动漫企业,支持其上市融资.

**人民日报**

--秦皇岛煤炭交易平台7月9日上线运行,这是河北省乃至国内最大的煤炭现货电子交易平台.

--中国旅游研究院院长戴斌称,中国旅游收入增幅在未来一个时期保持领先GDP增幅2-3个点,也就是10%-11%的增幅,将是一个常态.不继续对旅游市场需求的基本面加以关注,而是片面地采用地产投资的方式开发旅游,对旅游业的负面影响可能会非常大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/李然; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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