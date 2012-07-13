〔中国企业〕北汽集团2.35亿美元联贷案吸引五银行参与,包括大新银行--IFR

路透7月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,汽车制造商--北京汽车集团有限公司(BAIC)的三年期2.35亿美元子弹式境外贷款案在一般联贷阶段吸引五家银行参与。

这五家银行为：主办行大新银行、华南银行香港分行和兆丰国际商业银行，以及高级经理行永丰银行香港分行和彰化商业银行OBU。

联贷协议于昨日签署。

据稍早报导，九家获得受托主办行兼簿记行头衔的银行在5月底签署贷款协议。

这九家银行分别是:中银香港(2388.HK)（4,908万美元）、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)（2,864万美元）、永隆银行（2,640万美元）、韩国产业银行（2,454万美元）、Natixis银行（2,454万美元）、交通银行(3328.HK)(601328.SS)（2,045万美元）、中国信托商业银行（2,045万美元）、摩根大通(JPM.N)（2,045万美元）和台北富邦商业银行（2,045万美元）。

因获得超额认购，每家承贷规模有所缩减。这笔贷款在承销阶段就已经获得超过20%的超额认购。

承贷1,000万美元或上的银行获得主办行头衔，含全部费用的价码为303个基点，其中先付费用为55基点。承贷500-900万美元获高级经理行头衔，含全部费用的价码为300个基点，其中先付费用为45基点。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率（Libor）／香港银行同业拆息（Hibor）上浮285个基点。(完)

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