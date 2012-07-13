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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 08:32 BJT

〔标题新闻〕美国多位民主党参议员敦促司法部长霍尔德和金融监管机构加紧调查Libor操纵案

注:Libor是"伦敦银行间拆放款利率".

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8ICHK0]

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