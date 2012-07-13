〔全球金融〕Libor丑闻涉及银行或面临140亿美元和解费用--分析师

路透7月12日电---据摩根士丹利分析师预估,11家与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻相关的全球性银行可能将在2014年之前面临140亿美元的监管以及法律和解费用.

考虑到操纵利率的指控对银行市场份额及业务活动的负面影响,摩根士丹利预计相关银行的获利以及账面价值将进一步下滑.

分析师估计,监管惩处可能令涉及该丑闻的银行2012年每股盈余(EPS)下挫2-33%.这些银行中有美国银行(BAC.N),花旗集团(C.N),摩根大通(JPM.N),瑞士信贷集团CSGN.VX,瑞银集团UBSN.VX,德意志银行(DBKGn.DE),兴业银行(SOGN.PA),苏格兰皇家银行(RBS.L),汇丰控股(HSBA.L)以及莱斯银行集团(LLOY.L).

分析师预计,监管罚金以及诉讼和解费用将令上述银行以及巴克莱银行(BARC.L)2012年每股账面价值下滑中数达到0.5%.巴克莱上月公布与英美监管部门的和解费用为4.53亿美元.

Libor是一项关键利率,是价值350万亿(兆)美元贷款以及衍生品的定价基础.该利率由16家全球性银行通过每日提供本银行向其他银行融资的预估成本来共同设定.

摩根士丹利公布的预估,是根据巴克莱银行达成的和解协议,以及各银行对与Libor挂钩资产的风险敞口,为各家银行从最好到最差的前景预期分别列出.(完)