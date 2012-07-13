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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 08:45 BJT

〔全球金市〕现货金下跌,受欧债危机疑虑等因素打压

路透新加坡7月13日电---现货金周五下跌,恐连续第二周下滑,因为市场忧心于欧元区债务危机,而且缺乏美国联邦储备理事会(美联储,FED)最近将祭出刺激举措的迹象,均支撑美元.

0006GMT,现货金XAU=下跌0.1%,报每盎司1,568.70美元,本周恐下跌0.9%.

美国8月期金GCQ2上涨0.2%,报1,568.50美元.

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