〔中国债市〕人民币利率互换小幅反弹,经济触底却难捕捉明显回升迹象

路透上海7月13日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周五反弹,但未能收复昨日跌幅.稍早公布的经济数据并未比预期更糟,对市场形成支撑.分析人士纷纷表示,中国经济已经触底,但从已有数据也着实难捕捉到明显的复苏迹象,IRS上涨动力不足.

交易员指出,昨日IRS报价跌幅过深,存在向上修正的必要.而在货币政策趋于宽松的背景下,市场仍处于下行通道中.短期走势,则需关注资金面情况.

月中金融机构存款准备金可能退缴,但北京一银行交易员表示,面对大规模的逆回购到期,资金面压力犹存.需要关注央行在滚动逆回购和降准之间如何抉择.此外,人民币贬值预期较强,企业更乐于持有美元.新增外汇占款对基础货币的补给能力弱,降准仍是必要选择.

"昨天跌得比较厉害,今天回去一点,3个点左右.市场跌起来也完全是有空间的,"北京另一银行交易员认为.

国家统计局周五公布,二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.[ID:nSB1665536]

央行最新数据显示,今年6月末金融机构外汇占款余额为25.66万亿元人民币;据此计算,当月外汇占款新增约491亿元.[ID:nSB1663656]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.5400/2.6607 2.3675/2.4575 2.4183/2.5100 2.5575/2.6500 2.5953/2.8707

周四 2.5300/2.6727 2.3628/2.4517 2.4306/2.5267 2.5767/2.6683 2.6040/2.8747

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变动 +0.0100/-0.0120 +0.0047/+0.0058 -0.0123/-0.0167 -0.0192/-0.0183 -0.0087/-0.0040

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3142.14亿元,环比增长近两成.(完)