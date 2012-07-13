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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 08:46 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货因供给疑虑而上涨,小麦期货基本持平

路透新加坡7月13日电---芝加哥玉米期货周五小涨,延续上日近4%的涨势,因美国遭遇25年来最严重的旱情,损及玉米产量.

大豆期货价格上涨,因美国旱情损及单产,令市场对全球供给担忧不已.小麦期货基本持平,在周四所及的17个月高点附近交投.

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