Rovio新游戏高居应用下载排行榜首

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基7月12日电---Rovio Entertainment两年多来出品的首款非《愤怒的小鸟》游戏周四高居下载排行榜首，表明这家芬兰游戏新秀并非昙花一现。

据分析师，Rovio的估值已达60-90亿美元，与困境中的手机制造商诺基亚NOK1V.HE不相上下。

Rovio新款游戏名为《神奇的阿力》（Amazing Alex），推出不久后便成为美国主要应用商店排名第一的付费应用。这款游戏以物理原理为基础，让玩家挑战好奇男孩阿力要解决的难题。

芬兰移动分析公司Alekstra的分析师奎迪南（Tero Kuittinen）称：“即使是最成功的应用开发商，推出新款游戏也是相当困难，但《神奇的阿力》却在八小时内就排在iPhone付费应用排行榜的第一名。”

“这是历史上在美国最快登上第一的应用，而且它既不是续作，也不是电影或现有品牌的延伸。”

Rovio成立于2003年，2009年末为苹果(AAPL.O)iPhone推出《愤怒的小鸟》后在全球大获成功，之后该公司专注于推出该款游戏的续作。（完）