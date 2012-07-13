Rovio新游戏高居应用下载排行榜首

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基7月12日电---Rovio Entertainment两年多来出品的首款非《愤怒的小鸟》游戏周四高居下载排行榜首，表明这家芬兰游戏新秀并非昙花一现。
据分析师，Rovio的估值已达60-90亿美元，与困境中的手机制造商诺基亚NOK1V.HE不相上下。
Rovio新款游戏名为《神奇的阿力》（Amazing Alex），推出不久后便成为美国主要应用商店排名第一的付费应用。这款游戏以物理原理为基础，让玩家挑战好奇男孩阿力要解决的难题。
芬兰移动分析公司Alekstra的分析师奎迪南（Tero Kuittinen）称：“即使是最成功的应用开发商，推出新款游戏也是相当困难，但《神奇的阿力》却在八小时内就排在iPhone付费应用排行榜的第一名。”
“这是历史上在美国最快登上第一的应用，而且它既不是续作，也不是电影或现有品牌的延伸。”
Rovio成立于2003年，2009年末为苹果(AAPL.O)iPhone推出《愤怒的小鸟》后在全球大获成功，之后该公司专注于推出该款游戏的续作。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。