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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 09:11 BJT

〔标题新闻〕国际货币基金组织(IMF)称,下周起将派工作组与匈牙利开展备用贷款方案磋商

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8G902J]

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