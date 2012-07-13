联合国就延长赴叙观察团任期现分歧

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Michelle Nichols
路透联合国7月12日电---俄罗斯周四表示，俄反对通过制裁威胁，结束叙利亚冲突。目前联合国安理会分歧严重，将对延长赴叙观察团任期的决议进行协商。
联合国观察团(UNSMIS)赴叙监督期为90天，7月20日期满，安理会须在此前决定观察团的未来。国际特使安南提出和平计划，观察团赴叙监督停火情况。
俄罗斯提议将观察团任期延长90天，但英国、美国、法国和德国表示反对，提交了一份决议草案，呼吁只能延期45天，将安南的和平计划置于《联合国宪章》第七章框架内。
《联合国宪章》第七章允许安理会授权外交、经济制裁和军事介入等行动。美方官员称，他们谈论的是对叙制裁，而非军事介入。
联合国安理会目前定于下周三对决议进行投票。
俄常驻联合国副大使潘金(Alexander Pankin)告诉记者："我们坚决反对将安南协议置于第七章框架内。任何事都可以协商，但在这点上不行，这是红线。"
西方外交人士对此并不感到惊讶。中俄此前否决联合国向阿萨德施压决议。
英国常驻联合国代表格兰特(Mark Lyall Grant)称："他们在这个阶段会说不行。但决议草案显然受到强烈支持。"(完)
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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