〔意大利评等〕穆迪将意大利评级下调两个级距,警告或进一步降评(更新版)

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
(新增细节)
* 穆迪将意大利公债评级调降两个级距至Baa2
* 警告称若无法进入债市融资,可能进一步下调评级
* 标债前对借贷成本带来冲击
路透7月13日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.
此举令意大利公债评级只比垃圾级别高出两个级距,在周五稍晚公债标售前或会抬高借贷成本.受该消息打压,欧元兑美元EUR=在亚洲市场下跌约0.25美分至1.2190美元.
穆迪对意大利的最新评级也低于标普和惠誉对该国最近作出的评级.
该机构警告称,"若意大利经济前景进一步实质性恶化,或改革遭遇困难,该国公债评级可能进一步被下调."
"如果意大利难以进入公债市场,且该国需寻求外部援助,那么意大利主权评级可能被大幅调降."
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)