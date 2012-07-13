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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 09:26 BJT

〔意大利评等〕穆迪将意大利评级下调两个级距,警告或进一步降评(更新版)

(新增细节)

* 穆迪将意大利公债评级调降两个级距至Baa2

* 警告称若无法进入债市融资,可能进一步下调评级

* 标债前对借贷成本带来冲击

路透7月13日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.

此举令意大利公债评级只比垃圾级别高出两个级距,在周五稍晚公债标售前或会抬高借贷成本.受该消息打压,欧元兑美元EUR=在亚洲市场下跌约0.25美分至1.2190美元.

穆迪对意大利的最新评级也低于标普和惠誉对该国最近作出的评级.

该机构警告称,"若意大利经济前景进一步实质性恶化,或改革遭遇困难,该国公债评级可能进一步被下调."

"如果意大利难以进入公债市场,且该国需寻求外部援助,那么意大利主权评级可能被大幅调降."

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