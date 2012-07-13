〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,关注中国数据

路透悉尼/惠灵顿7月13日电---澳元和新西兰元周五再度下跌,稍早新加坡公布的经济数据疲弱且意大利债务评等遭下调再度损及风险偏好,此外市场还关注即将出炉的关键中国经济数据.

澳元兑美元AUD=D4报1.0122美元,澳元周四曾因国内就业数据疲弱而下滑逾1%.澳元下一档目标料在1.0044左右,此处是其6-7月涨势的38.2%回档位.

新西兰元兑美元NZD=D4跌至0.7891,稍早一度下滑至两周低位0.7862.

澳元和新西兰元表现落后大盘,因更多迹象显示全球经济复苏步履蹒跚,令投资者纷纷买入避险货币美元和日圆.

新加坡公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值经季节调整下滑1.1%,路透预估为增长0.3%.[ID:nSB1664704],这为全球经济疲弱提供了最新佐证.

进一步打击市场情绪的是,美国穆迪投资服务公司(Moody's)决定调降意大利公债评级两个级距,从A3降至Baa2,维持负面展望.[ID:nSB1664598]意大利评级仅比垃圾级高几个级距,可能推升意大利举债成本,该国将在周五稍晚标售公债.

澳元和新西兰元汇率普遍下滑,兑日圆汇率跌至两周低位,澳元兑欧元EURAUD=R和新西兰元兑欧元EURNZD=R脱离历史高位.

投资者目前等候中国今天稍晚公布GDP,工业生产和零售销售等诸多经济数据,以观察是否中国经济继续减缓.

新西兰元兑美元亦可能进一步下跌,此前跌破0.7959的200日移动均线切入位.支撑位料在0.7840,为6月底多次触及的低位和6月-7月涨势的38.2%回档位.(完)

--编译 侯向明/肖群英;审校 孙茉莉

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