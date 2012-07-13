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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 09:01 BJT

〔东京汇市〕欧元因意大利公债评级遭调降而承压,关注中国GDP

* 穆迪在意大利发债前夕调降其公债评级

* 欧元下跌,商品货币承压

* 市场下个关注焦点为中国GDP数据

路透悉尼7月13日电---欧元兑美元周五接近测试两年低位,此前穆迪调降意大利公债评级两个级距,这为抱着悲观预期紧张等待中国经济数据的市场造成意外打击.

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