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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 10:04 BJT

〔美国金融〕第一季按揭欠款超过房屋净值的业主数量减少--CoreLogic

路透纽约7月12日电---数据分析公司CoreLogic周四表示,由于房屋价格上涨,第一季按揭欠款超过房屋净值的美国业主数量有所减少.

CoreLogic称,今年第一季有1,140万业主的按揭欠款高于房屋价值,2011年第四季为1,210万人.

该数字占按揭付款房屋的23.7%,去年第四季为25.2%.

房屋市场显露回稳迹象,房价于年初开始重新上涨.大量业主按揭资产价值为负是该行业所面临的问题之一,也令人担心借款人可能选择止赎而非继续偿还高额按揭贷款.

此外还有230万贷款人的房屋权益低于5%,被视为接近负资产.(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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