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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 10:13 BJT

〔中国数据〕6月发电量同比持平,粗钢产量增长0.6%--国家统计局

路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布,中国6月发电量3,934亿千瓦时,同比持平;1-6月同比增长3.7%.

统计局并称,中国6月粗钢产量为6,021万吨,同比增加0.6%;1-6月同比增长1.8%.

6月原油加工量3,598万吨,同比下降0.6%;1-6月同比增长1.7%.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站:(www.stats.gov.cn)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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