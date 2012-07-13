美国曝光伊朗通过幌子公司出口石油

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月12日电---美国周四加大对伊朗石油出口施压，认定德黑兰主要油轮公司及数十艘船由伊朗政府控制。
美国财政部称，已认定伊朗国家油轮公司（NITC）及其58艘船只和27家下属机构均为国家所有，这将有助于阻止伊朗利用“幌子公司”或伪装船只规避制裁。
美方称，这次确认了四家“幌子公司”为伊朗国家石油公司（NIOC）所有，或有助于各国和外国公司遵守西方对伊制裁。
奥巴马政府一名官员称，这些措施将对伊朗出口石油造成一些影响。这名官员告诉记者：“伊朗将更难对买家谎称石油产地。”
美国企业和个人已被禁止与伊朗国家控制的实体进行业务往来。
在欧盟对伊朗石油进口禁令生效前，伊朗国家油轮公司更换了其多艘油轮名称及旗帜，包括将马耳他和塞浦路斯的旗帜换成图瓦卢和坦桑尼亚的。
美国财政部副部长科恩发表声明称：“国际社会有理由担忧伊朗核项目，只要伊朗拒绝回应这一担忧，美国就将继续加大施压力度。”
美国财政部确认的四家“幌子公司”分别为：努尔能源（Noor Energy）、瑞士石油（Petro Suisse）、石油能源（Petro Energy）及香港国际贸易（Hong Kong Intertrade）。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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