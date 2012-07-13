《即时观点8》中国二季度GDP增速创逾三年新低,经济底部基本确立

路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布,二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.

央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.

今日统计局数据并显示,上半年经济增速7.8%,仍高于年初政府设定的7.5%全年增长目标.

加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%以上水准,以及出口数据优于预期、信贷投放明显增加等等,都表明经济增长的正面力量在增强.虽然整体数据仍显疲弱,但经济底部基本已经确立.

未来料将持续有提振经济的政策出台,随着政策效力逐渐发挥,预计三四季度宏观经济有望渐渐回升.货币政策方面,预计准备金率将视流动性状况下调,利率则可能需要观察一段时间.

国家统计局并公布,6月份,规模以上工业增加值同比增长9.5%,社会消费品零售总额同比增长13.7%,1-6月固定资产投资同比增长20.4%,三项数据均大体符合路透调查中值.

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主要数据:

二季度

--GDP同比增长7.6%(路透调查中值为7.6%),上季度为8.1%

--GDP环比增长1.8%

6月

--1-6月固定资产投资同比增长20.4%(路透调查中值为20.1%)

--6月社会消费品零售总额同比增长13.7%(路透调查中值为13.5%)

--6月规模以上工业增加值同比增长9.5%(路透调查中值为9.8%)

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以下为市场人士的评论:

--汇丰银行中国区经济师 孙珺玮:

GDP环比数据已经从一季度的环比增长1.6%小幅上升到1.8%.从6月数据来看,只有工业增加值低于预期,投资和零售额都还不错.这样来看,6月数字还是显示经济下行趋势出现了一些企稳迹象的.同时,前期宽松措施的效果也初见端倪.

可以说最差的时期可能已经结束,三季度应该能看到企稳甚至经济回暖的迹象,但情况还是取决于进一步宽松的力度.不过我认为监管层应该愿意对经济放缓做出反应,出口如果不再剧烈恶化,经济很可能会出现温和回升.经济在二季度见底的可能性较大.

--瑞士信贷驻香港经济学家 陶冬:

有一些讯号显示投资正在趋稳.目前,我关注的不是二季度经济下滑有多么严重,而是这还要持续多长时间.我认为,中国经济走势将暂时处于"L"形轨迹.经济已经见底,但尚未走出底部,还将在底部附近波动一阵子.预期"L"形将不仅持续几个季度,而要持续几年.

--东方汇理银行驻香港经济学家 Dariusz Kowalczyk

中国经济上半年增长7.8%,意味着政府全年7.5%的目标不再面临威胁.除非GDP下半年减速至7.2%那么低,但最近的刺激政策已经基本消除了这种可能性.

我们期待流动性改善,自七月起或再降低存准150个基点,以及财政方面更多信贷支持.

我们相信在财政政策和货币政策的双重刺激下,下半年经济增长有足够动力达到8.2%,全年至8%.这显示对中国经济过度减速的忧虑已经消散.

--日信证券宏观策略部副总监 陈乐天:

6月份及2季度经济数据整体好于预期.投资的总量及结构数据表明,5月份以来的货币、行政政策刺激作用显着,推动了总需求持稳回升.但需求对供给的带动作用缓慢,因而工业增加值增速仍较5月份回落.

根据我们中期报告中对下半年形势的三种情景分析,从投资来看,目前的政策是适度干预,二季度见底、三季度回升的趋势将能够实现,但经济回升的幅度要看后续的投资力度而定.

由于房地产去库存带动的相关投资增速仍在下行,从稳增长角度而言,下半年对基础设施投资仍要保持较大的力度,而货币政策方面也要相应配合.预计会降准1-2次,而是否再次降息可能要视8月份数据而定.

--瑞穗证券亚洲首席经济学家 沈建光:

二季度GDP同比增长7.6%比我们预期好,主要原因可能是进出口这块对GDP已经没有负贡献了.我们对全年GDP增速仍维持8.1%预期,二季度是全年经济底部已经越来越明确.

预计接下来仍会看到放松银根的政策出台,特别是对地方融资平台的放松.以前地方融资平台是卡得很紧的,现在"地方融资平台要严控规模"这些都不提了.估计三季度会对此落实银监会窗口指导,还是老思路.

--中国民族证券宏观分析师 陈伟:

二季度经济增速总体符合预期,预计二季度是这轮经济的底部,但经济恢复的过程将会比较缓慢.从工业增加值增速来看,还面临一定去库存的压力;而发电量和粗钢产量增长低迷,显示经济还处于低位之中.

分项来看,对外贸易对经济的贡献还是比较弱,投资有所增强,整体经济对投资驱动依赖增强,这也体现出中国稳增长的政策效果.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

经济增速基本在我们预期之中.工业生产还是明显不给力,只有9.5%的增长,反映实体经济工业生产这块还是比较弱.但6月投资在5月基础上进一步加快,政府稳增长政策重点还是在拉动投资.预计全年投资增速还是会有所提升,到21%左右还是可以实现的.下半年关键还是基建投资.

对下半年的形势不悲观,从今天的数据以及之前公布的贸易数据看,经济呈现企稳迹象,投资、消费和出口三驾马车均开始趋稳回升.下半年在稳增长的政策下,这一趋势还会维持下去.预计三季度中国经济增速较二季度有所回升,全年保八还是有希望的.

接下来货币政策还有放松的空间,我们预计下半年物价在2%以下,利率还有下调一次的可能,在外汇占款减少的情况下,存款准备金率可能还会下调1-3次,每次0.5个百分点.

财政方面,将落实结构性减税政策,现在工业生产比较乏力,有需求方面的原因,还有信心和前期成本压力,降息有助于降低资金成本,再拉动投资增速带动经济增长,拉动商品需求,同时也要通过结构性减税降低整个经营成本,使工业生产恢复,才能让整个经济进入稳健良性的恢复.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

6月及上半年数据基本符合预期,经济总体呈现缓中趋稳的特征,预计下半年将缓慢回升.当前上游价格依然环比负增长、经济需求平缓,短期内仍然面临一个去库存的过程.

随着预调微调的措施逐步见到效果,我们认为经济二季度已经同比见底.但是结构上可能呈现差异,目前看东部地区可能率先企稳,但保持较低增速,对全国经济具有领先意义;中西部地区虽然增速较高,但可能在二三季度企稳.

货币政策当前看还是以增加灵活性为主,预计准备金率将视流动性状况下调,利率则可能需要观察一段时间.

--中国国家信息中心高级经济师 祁京梅:

应该说二季度的数据好于我们此前的预期,原来预期GDP会掉到7.5%甚至以下,实际增长7.6%,且从信贷数据看投放明显增加,加之利率下调,资金成本下降,有助于实体经济的恢复;6月份的工业增加值虽然看似较上月回落,但因上月存在多一个工作日的因素,环比来看工业增加值也是在趋稳.

投资也保持在20%以上的高位平稳态势,同时外贸顺差对经济的正面拉动作用也在增加,预计二季度中国经济的底部基本可以明确,随着提振经济的政策效果进一步发酵,预计三四季度会逐渐回升.