《即时观点8》中国二季度GDP增速创逾三年新低,经济底部基本确立

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布,二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.
央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.
今日统计局数据并显示,上半年经济增速7.8%,仍高于年初政府设定的7.5%全年增长目标.
加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%以上水准,以及出口数据优于预期、信贷投放明显增加等等,都表明经济增长的正面力量在增强.虽然整体数据仍显疲弱,但经济底部基本已经确立.
未来料将持续有提振经济的政策出台,随着政策效力逐渐发挥,预计三四季度宏观经济有望渐渐回升.货币政策方面,预计准备金率将视流动性状况下调,利率则可能需要观察一段时间.
国家统计局并公布,6月份,规模以上工业增加值同比增长9.5%,社会消费品零售总额同比增长13.7%,1-6月固定资产投资同比增长20.4%,三项数据均大体符合路透调查中值.
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主要数据:
二季度
--GDP同比增长7.6%(路透调查中值为7.6%),上季度为8.1%
--GDP环比增长1.8%
6月
--1-6月固定资产投资同比增长20.4%(路透调查中值为20.1%)
--6月社会消费品零售总额同比增长13.7%(路透调查中值为13.5%)
--6月规模以上工业增加值同比增长9.5%(路透调查中值为9.8%)
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以下为市场人士的评论:
--汇丰银行中国区经济师 孙珺玮:
GDP环比数据已经从一季度的环比增长1.6%小幅上升到1.8%.从6月数据来看,只有工业增加值低于预期,投资和零售额都还不错.这样来看,6月数字还是显示经济下行趋势出现了一些企稳迹象的.同时,前期宽松措施的效果也初见端倪.
可以说最差的时期可能已经结束,三季度应该能看到企稳甚至经济回暖的迹象,但情况还是取决于进一步宽松的力度.不过我认为监管层应该愿意对经济放缓做出反应,出口如果不再剧烈恶化,经济很可能会出现温和回升.经济在二季度见底的可能性较大.
--瑞士信贷驻香港经济学家 陶冬:
有一些讯号显示投资正在趋稳.目前,我关注的不是二季度经济下滑有多么严重,而是这还要持续多长时间.我认为,中国经济走势将暂时处于"L"形轨迹.经济已经见底,但尚未走出底部,还将在底部附近波动一阵子.预期"L"形将不仅持续几个季度,而要持续几年.
--东方汇理银行驻香港经济学家 Dariusz Kowalczyk
中国经济上半年增长7.8%,意味着政府全年7.5%的目标不再面临威胁.除非GDP下半年减速至7.2%那么低,但最近的刺激政策已经基本消除了这种可能性.
我们期待流动性改善,自七月起或再降低存准150个基点,以及财政方面更多信贷支持.
我们相信在财政政策和货币政策的双重刺激下,下半年经济增长有足够动力达到8.2%,全年至8%.这显示对中国经济过度减速的忧虑已经消散.
--日信证券宏观策略部副总监 陈乐天:
6月份及2季度经济数据整体好于预期.投资的总量及结构数据表明,5月份以来的货币、行政政策刺激作用显着,推动了总需求持稳回升.但需求对供给的带动作用缓慢,因而工业增加值增速仍较5月份回落.
根据我们中期报告中对下半年形势的三种情景分析,从投资来看,目前的政策是适度干预,二季度见底、三季度回升的趋势将能够实现,但经济回升的幅度要看后续的投资力度而定.
由于房地产去库存带动的相关投资增速仍在下行,从稳增长角度而言,下半年对基础设施投资仍要保持较大的力度,而货币政策方面也要相应配合.预计会降准1-2次,而是否再次降息可能要视8月份数据而定.
--瑞穗证券亚洲首席经济学家 沈建光:
二季度GDP同比增长7.6%比我们预期好,主要原因可能是进出口这块对GDP已经没有负贡献了.我们对全年GDP增速仍维持8.1%预期,二季度是全年经济底部已经越来越明确.
预计接下来仍会看到放松银根的政策出台,特别是对地方融资平台的放松.以前地方融资平台是卡得很紧的,现在"地方融资平台要严控规模"这些都不提了.估计三季度会对此落实银监会窗口指导,还是老思路.
--中国民族证券宏观分析师 陈伟:
二季度经济增速总体符合预期,预计二季度是这轮经济的底部,但经济恢复的过程将会比较缓慢.从工业增加值增速来看,还面临一定去库存的压力;而发电量和粗钢产量增长低迷,显示经济还处于低位之中.
分项来看,对外贸易对经济的贡献还是比较弱,投资有所增强,整体经济对投资驱动依赖增强,这也体现出中国稳增长的政策效果.
--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:
经济增速基本在我们预期之中.工业生产还是明显不给力,只有9.5%的增长,反映实体经济工业生产这块还是比较弱.但6月投资在5月基础上进一步加快,政府稳增长政策重点还是在拉动投资.预计全年投资增速还是会有所提升,到21%左右还是可以实现的.下半年关键还是基建投资.
对下半年的形势不悲观,从今天的数据以及之前公布的贸易数据看,经济呈现企稳迹象,投资、消费和出口三驾马车均开始趋稳回升.下半年在稳增长的政策下,这一趋势还会维持下去.预计三季度中国经济增速较二季度有所回升,全年保八还是有希望的.
接下来货币政策还有放松的空间,我们预计下半年物价在2%以下,利率还有下调一次的可能,在外汇占款减少的情况下,存款准备金率可能还会下调1-3次,每次0.5个百分点.
财政方面,将落实结构性减税政策,现在工业生产比较乏力,有需求方面的原因,还有信心和前期成本压力,降息有助于降低资金成本,再拉动投资增速带动经济增长,拉动商品需求,同时也要通过结构性减税降低整个经营成本,使工业生产恢复,才能让整个经济进入稳健良性的恢复.
--华创证券宏观经济分析师 华中炜:
6月及上半年数据基本符合预期,经济总体呈现缓中趋稳的特征,预计下半年将缓慢回升.当前上游价格依然环比负增长、经济需求平缓,短期内仍然面临一个去库存的过程.
随着预调微调的措施逐步见到效果,我们认为经济二季度已经同比见底.但是结构上可能呈现差异,目前看东部地区可能率先企稳,但保持较低增速,对全国经济具有领先意义;中西部地区虽然增速较高,但可能在二三季度企稳.
货币政策当前看还是以增加灵活性为主,预计准备金率将视流动性状况下调,利率则可能需要观察一段时间.
--中国国家信息中心高级经济师 祁京梅:
应该说二季度的数据好于我们此前的预期,原来预期GDP会掉到7.5%甚至以下,实际增长7.6%,且从信贷数据看投放明显增加,加之利率下调,资金成本下降,有助于实体经济的恢复;6月份的工业增加值虽然看似较上月回落,但因上月存在多一个工作日的因素,环比来看工业增加值也是在趋稳.
投资也保持在20%以上的高位平稳态势,同时外贸顺差对经济的正面拉动作用也在增加,预计二季度中国经济的底部基本可以明确,随着提振经济的政策效果进一步发酵,预计三四季度会逐渐回升.
但消费的数据并不乐观,表明扩大内需的难
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