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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 09:36 BJT

〔日本债市〕20年券收益率跌至近两年低位,意大利遭降级引发避险买盘

路透东京7月13日电---日本20年期政府公债收益率(殖利率)周五跌至近两年低位,避险买盘浮现.穆迪下调了意大利信用评级,而中国将公布GDP数据.

20年期日债收益率JP20YTN=JBTC下滑3个基点,报1.565%,为2010年8月以来的最低位.10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下滑1个基点,报0.755%,连续第三日触及九年低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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