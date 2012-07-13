维基百科创始人：为保护互联网不惜再次关站

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月12日电---维基百科创始人吉米·威尔士（Jimmy Wales）周四表示，他并不希望再次关闭网站，但在有必要保护互联网免受严苛政策影响之时，他们还会这么做。

今年1月，维基百科关站24小时，为阻止美国网络反盗版法的订立发挥了重要作用。

本周二，维基百科俄文网站关闭一天，抗议俄罗斯当局立法加强互联网管制，但俄罗斯国家杜马还是在周三通过了这项立法。新立法允许政府官员在没有法庭命令的情况可将网站列入黑名并封锁。

“这（关站）至少能警告政府，互联网社区关心这些事情，他们的关心程度足以让他们采取行动，”威尔士说。

威尔士在一年一度的维基媒体国际会议上讲话时称，他认为今年1月的关站行动有作用，当时谷歌(GOOG.O)和Facebook(FB.O)等知名公司也在各自网站抗议美国法案，从而加强了互联网公司在反对监管提案中的话语权。

但他指出，最终决定如何行动取决于网络社区。他还补充说，今后在网站抗议互联网政策时，希望网络社区以公开友好的对话方式参与。

威尔士称，对于维基百科而言，涉及政治事务风险很高，但对直接影响其运行的事务，该网站立场明确。（完）