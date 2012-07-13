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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 10:15 BJT

〔西班牙金融〕中央政府将支持地方还债,对预算不达标地区收紧控制

路透马德里7月12日电---西班牙中央政府周四表示,将很快为该国17个自治区偿债提供帮助,且本月将开启程序,接管赤字无法达标地区的财政.

西班牙预算部长蒙特罗在会见地区财政主管后亦称,2013年将放宽对自治区的赤字路径要求,不过2014将会收紧,今年保持不变.欧盟已给予西班牙宽限,允许其到2014年使财政状况达到欧盟规定.

"地方将得到政府的担保."蒙特罗补充说.西班牙周五将在一周内阁会议上就该机制进行磋商与表决,在此之前蒙特罗拒绝透露更多细节.

他表示,政府援助不会是无条件的.这些自治区将必需宣布进一步的赤字削减措施,严格遵守目标,并接受中央政府的严密监管.

一些自治区靠当前预算计划将无法实现赤字目标,若一再地未能采取正确措施,他们的财政甚至有可能被政府接手管理.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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