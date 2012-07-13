〔西班牙金融〕中央政府将支持地方还债,对预算不达标地区收紧控制

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透马德里7月12日电---西班牙中央政府周四表示,将很快为该国17个自治区偿债提供帮助,且本月将开启程序,接管赤字无法达标地区的财政.
西班牙预算部长蒙特罗在会见地区财政主管后亦称,2013年将放宽对自治区的赤字路径要求,不过2014将会收紧,今年保持不变.欧盟已给予西班牙宽限,允许其到2014年使财政状况达到欧盟规定.
"地方将得到政府的担保."蒙特罗补充说.西班牙周五将在一周内阁会议上就该机制进行磋商与表决,在此之前蒙特罗拒绝透露更多细节.
他表示,政府援助不会是无条件的.这些自治区将必需宣布进一步的赤字削减措施,严格遵守目标,并接受中央政府的严密监管.
一些自治区靠当前预算计划将无法实现赤字目标,若一再地未能采取正确措施,他们的财政甚至有可能被政府接手管理.(完)
--编译 隋芬;审校 戴素萍
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)