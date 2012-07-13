《亚洲企业焦点》中国经济放缓拖累澳洲企业表现,东南亚展现韧性

* 中国内需放缓侵蚀企业获利

* 澳洲表现不及亚洲,发达国家企业纷纷下调财测

* 香港和台湾企业亦承压

* 东协企业相对强韧;估值不低

记者 Anshuman Daga/Vikram Subhedar

路透新加坡/香港7月12日电---汤森路透StarMine数据显示,过去一个月澳洲企业的营运情况急转直下,恶化速度甚至比身陷衰退的西班牙还要快,主要受中国经济减速拖累.同时受到牵连的还有台湾和香港企业.

过去一个月里,对于未来12个月澳洲企业的获利预估下降5%,为西班牙企业获利预估降幅2.4%的两倍有余.整个亚太地区的获利预估下滑1.4%,全球预估则下降1.2%.

不过东南亚展现韧性,而且在大宗商品荣景,外国投资增多,以及政府推动基础设施项目投资的背景下,东南亚企业料进一步获益.

随着第二季财报季拉开帷幕,全球企业都忙于下调财测.部分公司特别指出世界第二大经济体中国是引发疲势的源头之一.路透走访的分析师认为,中国第二季经济增速很可能降至三年低点7.6%.

"北亚企业调降的最多.一般来说,投资者和分析师对东南亚国家联盟(ASEAN,东协)企业比对北亚的宽容."花旗集团亚太股票策略负责人Markus Rosgen称.

他表示最大的获利风险似乎是在科技和材料行业.

企业获利预估修正相关图表,请点击(r.reuters.com/jex39s)

**严峻下调**

在澳洲,这股获利预估遭降的洪流仍源源不绝,尽管先前一个月已经相当难堪.

StarMine数据显示,八位分析师在过去两周已调降矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)2012年获利预估,平均下调5.3%.

厄运还不止于此.

瑞士信贷分析师Paul McTaggart周四调降力拓2013年获利预估20%,称该公司相当仰赖铁矿石和铜矿,因此若是中国建设持续下滑,力拓极易受创.

台湾也感受到这股寒意.台湾6月出口连续四个月衰退.台湾是亚洲最为出口导向的经济体之一,其出口相对于国内生产总值(GDP)之比高达74%.[ID:nST0524841]

过去30天分析师纷纷下调宏基(2353.TW)2012年获利预估,平均调降6.9%.近日调整宏基预估的七名分析师的平均降幅25%.

在投资者目光都集中在中国之际,料会有更多坏消息传出.

至少有六家左右的中国企业已向投资者发出预警,称因成长放缓,公司业绩将逊于预期.这些企业涵盖了从钢铁制造商到该国最大的航空公司等.

**挣钱玩乐两不误**

东南亚国家的企业表现要好得多,新加坡、菲律宾和马来西亚国内的企业绩稳固.

在新加坡,企业受益于旅游行业的荣景及零售消费的强劲,因新加坡在慢慢的把自己从一个地区贸易和金融中心转换为一个既能够工作也能够玩乐的地方.

分析师上调了酒店运营商CDL Hospitality Trusts (CDLT.SI)、购物中心开发商CapitaMalls Asia CMAL.SI和地产开发商城市发展(CTDM.SI)的业绩预估.

东南亚市场一直是今年的亮点所在,越南、菲律宾和泰国的股市在上半年的表现位居全球前列.

菲律宾第一季经济按年成长6.4%,该增速在亚洲经济体中仅次于中国.菲律宾总统阿基诺(Benigno Aquino)上周对路透称,预计第二季度的经济增速将加快.

"地区内主要国家看来正进入投资阶段,我们认为时机不错.在全球经济放缓之际,东盟可以同时透过财政和货币支持来帮助延续经济增长."摩根大通资产管理驻新加坡投资经理Pauline Ng称.

"来自公共支出和增产计划的支持,料会带来多方面益处."Ng表示.

多数国家利率不高,使得快速增长的中产阶级可以进一步提高支出.

不过投资者对东南亚市场兴趣盎然,令其估值要远高于地区水平.

StarMine数据显示,例如菲律宾当前由获利预估所算出的本益比(市盈率)达到月14.5倍,而亚太地区则在9.5倍.印尼则在13倍.

同时,澳洲本益比达到10.5倍,香港则与地区水平大致保持一致.(完)