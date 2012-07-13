〔金属期市〕伦敦期铜下跌,市场静候中国GDP数据

路透上海7月13日电---伦敦期铜周五小跌,在中国公布第二季经济增长数据前,行事谨慎的投资者纷纷结清部位,市场担心中国数据恐会创下逾三年来最低.该数据定于约0200GMT公布.

尽管期铜可能会因若数据较预期更加疲弱而下滑,不过一些主要经济体传出的正面数据和消息料会给价格带来支撑.这其中包括中国6月新增贷款数据好于预期,美国初请失业金人数降至四年低位[ID:nST0527287],以及欧元区可能祭出更多刺激政策.