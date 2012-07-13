〔金属期市〕伦敦期铜下跌,市场静候中国GDP数据

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月13日电---伦敦期铜周五小跌,在中国公布第二季经济增长数据前,行事谨慎的投资者纷纷结清部位,市场担心中国数据恐会创下逾三年来最低.该数据定于约0200GMT公布.
尽管期铜可能会因若数据较预期更加疲弱而下滑,不过一些主要经济体传出的正面数据和消息料会给价格带来支撑.这其中包括中国6月新增贷款数据好于预期,美国初请失业金人数降至四年低位[ID:nST0527287],以及欧元区可能祭出更多刺激政策.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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