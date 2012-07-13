〔欧洲经济〕希腊救助方案的多个方面政策执行被延迟--IMF(更新版)

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(新增更多内容)
路透华盛顿7月12日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,发现希腊救助计划中有多方面政策出现滞后,且IMF愿开放听取如何达到救助方案主要目标的建议.
IMF是在其代表团与希腊新政府完成初步会谈后发布上述言论的.该机构发言人Gerry Rice称代表团7月24日将再回希腊,与三方国际贷款人展开更多正式谈判.
"经济明显在经历又一个困难时期,"Rice在新闻简布会上表示,"显然,重要的事是使救助计划完全回到正轨."
IMF表示,撙节计划的目标--即削减预算赤字、改善经济成长以及通过裁减和改革令经济更具竞争力--需保持不变,不过其愿意讨论实现这些目标的方式.
"迄今为止,部分目标已经实现,但有许多并未达成,还有一些情况是我们没有数据来评估,需再等一些时间才能掌握整体情况."他补充道.
希腊保守党领导的联合政府已承诺,将重新磋商救助计划的部分内容,包括将撙节措施原计划的两年时间延长到四年,以减少其强度.
希腊总理萨马拉斯称,他并不反对该计划的目标,但怀疑如何在不让希腊经济衰退加剧的条件下达成目标.
希腊政府官员在与国际贷款人会面后表示,在证明希腊可以加速和推进改革,成为可信赖的国家之前,不会寻求对救助条款重新商定.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。