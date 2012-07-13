〔欧洲经济〕希腊救助方案的多个方面政策执行被延迟--IMF(更新版)

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路透华盛顿7月12日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,发现希腊救助计划中有多方面政策出现滞后,且IMF愿开放听取如何达到救助方案主要目标的建议.

IMF是在其代表团与希腊新政府完成初步会谈后发布上述言论的.该机构发言人Gerry Rice称代表团7月24日将再回希腊,与三方国际贷款人展开更多正式谈判.

"经济明显在经历又一个困难时期,"Rice在新闻简布会上表示,"显然,重要的事是使救助计划完全回到正轨."

IMF表示,撙节计划的目标--即削减预算赤字、改善经济成长以及通过裁减和改革令经济更具竞争力--需保持不变,不过其愿意讨论实现这些目标的方式.

"迄今为止,部分目标已经实现,但有许多并未达成,还有一些情况是我们没有数据来评估,需再等一些时间才能掌握整体情况."他补充道.

希腊保守党领导的联合政府已承诺,将重新磋商救助计划的部分内容,包括将撙节措施原计划的两年时间延长到四年,以减少其强度.

希腊总理萨马拉斯称,他并不反对该计划的目标,但怀疑如何在不让希腊经济衰退加剧的条件下达成目标.

希腊政府官员在与国际贷款人会面后表示,在证明希腊可以加速和推进改革,成为可信赖的国家之前,不会寻求对救助条款重新商定.(完)