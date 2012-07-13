《汇市简讯》交叉盘走势及与定盘相关的卖盘抑制美元/马币的涨势

0139GMT * 美元/马币(林吉特)开盘迎来买盘,但迄今为止仅在3.1900-3.1930的窄幅区间交投 * 据传坡元/马币的走势及与定盘相关的卖兴将抑制美元/马币的涨势 * 坡元/马币再次跌向2.50支撑位,稍早跌至2.5100下方 * 美元/马币最新报3.1890-3.1900.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=