〔澳洲汇市〕澳元兑美元触及盘中高位,此前中国公布经济数据

路透悉尼7月13日电---澳元和澳股周五上涨,澳洲公债期货下跌,此前中国公布的经济数据并未如很多人料想的那么疲软,帮助缓解了对中国经济硬着陆的担忧.

澳元兑美元AUD=D4跳涨约20个点子至日高1.0163,此前中国国家统计局公布,中国2012年第二季度GDP同比增幅在7.6%.[ID:nSB1663598] 增幅一如预期,但此前有传闻称数据恐怕会糟糕得多.

澳股指标S&P/ASX 200指数最新报4,097.00点,日内涨0.7%.公债期货缩减涨幅,三年期合约YTTc1升0.01点至97.850; 10年期合约YTCc1升0.005点,报97.225.(完)