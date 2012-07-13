〔澳洲汇市〕澳元兑美元触及盘中高位,此前中国公布经济数据

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透悉尼7月13日电---澳元和澳股周五上涨,澳洲公债期货下跌,此前中国公布的经济数据并未如很多人料想的那么疲软,帮助缓解了对中国经济硬着陆的担忧.
澳元兑美元AUD=D4跳涨约20个点子至日高1.0163,此前中国国家统计局公布,中国2012年第二季度GDP同比增幅在7.6%.[ID:nSB1663598] 增幅一如预期,但此前有传闻称数据恐怕会糟糕得多.
澳股指标S&P/ASX 200指数最新报4,097.00点,日内涨0.7%.公债期货缩减涨幅,三年期合约YTTc1升0.01点至97.850; 10年期合约YTCc1升0.005点,报97.225.(完)
--编译 艾茂林;审校 张荻
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。