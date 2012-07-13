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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 10:21 BJT

〔日圆汇率〕日本财务大臣安住淳:若有必要将就汇率采取果断行动

路透东京7月13日电---日本财务大臣安住淳周五表示,若有必要日本将就汇率将采取果断行动,因日圆过度升值将损及国内经济.

"日圆的过度上涨将冲击到日本经济和金融稳定.我会继续密切关注市场,若有必要将采取果断行动."安住淳说道.

美元/日圆JPY=周五报约79.34,低于周四所及高点79.97.(完)

--编译 孙茉莉;审校 侯向明

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