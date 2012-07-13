《西班牙经济分析》新撙节措施只是缓兵之计,并非治病良方

* 新的撙节举措料将加重西班牙面临的难题

* 新举措将令经济衰退延长至2013年

* 该国可能申请全面援助

* 下一步可能是改革养老金

记者 Julien Toyer 编译 徐文焰

路透马德里7月12日电---分析师称,西班牙新出台的650亿欧元撙节计划可能为该国从市场那里赢得了一些时间,也获得了欧洲伙伴的称赞,但西班牙避免国家救助的手段已经所剩无几,因为新计划可能会加深而非解决该国的经济困境.

周三宣布的新举措令西班牙首相拉霍伊重新回到他在六个月前作出的多数承诺,以顺应欧盟的要求,将西班牙经济置于外部的实际管理之下.

西班牙以推出该撙节计划为条件,争取多获得一年时间令公共赤字与国内生产总值(GDP)之比符合欧盟规定,并获得欧盟对该国银行业最多1,000亿欧元的救助金.但二者都无法让西班牙走上复苏之路.

银行业困难重重以及自治地区债台高筑,已推动西班牙借贷成本飙升.

投资者和分析师担心,最新的举措只会让这个已经陷入衰退的国家情况进一步恶化.如果经济衰退加剧,将会降低政府收入,从而令即便是刚刚被调低的债务目标都更难达到.

"该计划没有解决融资难题和需求不足的问题.它只会减少政府收入,削弱该国创造就业的能力,甚至提高偿还债务的难度."塞维利亚大学经济学教授Juan Torres Lopez指出,"减赤目标也更难以实现."

拉霍伊周三在议会宣布将提高商品与服务增值税率3个百分点至21%,并将减少失业救济和对公务员减薪.

他还宣布将新增能源间接税,计划把港口、机场和铁路资产私有化,并再次取消他领导的人民党在去年12月恢复的地产税优惠政策.

这是西班牙过去30年中规模最大的节支计划.西班牙10年期公债收益率(殖利率)应声回落,但在周四再度升至6.65%.

上个月的欧盟峰会允许欧洲稳定机制(ESM)干预债市以降低借贷成本,而且在明年建立起跨境银行后,也可直接向银行业者注资,而不必经由政府转交.

分析师认为,如果没有这些帮助,那么西班牙基本没有希望降低融资成本.而该国不可能无限期地承担高达7%的利率水平.

而且还有一个问题,就是德国高等法院可能无视要求其对是否允许德国政府批准ESM进行快速裁决的压力,从而可能令ESM的启动延迟到秋季.

"西班牙首相拉霍伊'修补信心'的行动看起来取得了些许胜利...但并没有为该国在经济衰退的黑暗隧道中点亮前进的方向."法国兴业银行在客户报告中表示.

"部分欧盟成员国开始公开批评大举注资的作法,而且德国宪法法院也不急于就ESM的合法性作出裁决,让人不禁质疑西班牙的命运是否还掌握在自己的手中."

**久拖不决的衰退**

西班牙政府先前曾预期明年经济可望增长0.2%,但现在认为在2013年底之前将一直萎缩.

这将是该国自1957-1958年以来,首度遭遇连续两年的经济衰退.

拉霍伊周三表示将不得不下修经济预估,因为新举措在提振经济恢复成长之前,短期内可能会先带来负面冲击.

分析师认为,这份为期两年半的计划也将短命,因为它并未打破经济衰退导致公共财务恶化,反过来促使更多撙节行动出台并进一步压制经济的恶性循环.

"我们怀疑预期中的650亿欧元财政节支能否全部实现."荷兰券商ING在报告中写道,此前该行调降了对西班牙今明两年的经济预估.

而西班牙政府、银行业和企业难以在国际资本市场融资,让情况变得更糟.

根据西班牙央行的数据,资金正以1990年开始有记录以来的最快速度撤离西班牙.

然而欧洲当局表示,西班牙应当首先降低赤字,以重新赢得信任并维护金融稳定.目前外界认为欧洲方面部分控制着西班牙经济.

"如果看一下西班牙赤字规模,你就不会对于该国需要减赤这一事实抱有任何怀疑了.西班牙需要在有限的几年时间中降低赤字水平,我认为这不应被称作休克疗法."为欧元区财长会议做准备工作的小组负责人Thomas Wieser表示.该小组由一些欧元区高层官员组成.

欧盟执委会和欧洲央行(ECB)将密切监督银行业纾困的开展情况,以及西班牙在控制公共债务方面的表现,并将会每三个月发布一份报告.分析师认为这是在为接受全面纾困作准备.

另一个问题是,鉴于西班牙已经有四分之一的人失业,民众是否会接受更大力度的撙节措施.

公务员称他们可能在9月罢工,抗议减薪;但政府到目前为止仍不为所动.抗议者中还包括来自北部阿斯图里亚斯地区的矿工,他们本周曾步行超过400公里来马德里示威.

当拉霍伊改革退休金体系后,这种情况可能会改变.欧盟方面再三敦促拉霍伊解决这一问题,不过这就意味着他要违背最后一个竞选时的承诺了.

拉霍伊周三称,他将与社会党讨论基于欧盟建议改革退休金体系.欧盟认为应将福利水平与寿命预期相关联.(完)