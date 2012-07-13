《热点透视》新一轮大萧条或许没能躲过,只是会来得晚一些

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约7月12日电---历史不会重演,但常常像是在作诗.将1930年代和2010年代相提并论,可能恰好体现出诗歌中的一种修辞手法--交错法:先是一句A,B,C,再是一句C,B,A.放到本文讨论的情况下,A是深度经济下滑,B是温和复苏,C是相对温和的下滑.

1930年代的时候,官方应对金融泡沫破灭的措施误入歧途,导致产出灾难性下滑.经过之后几年宽松的货币和财政政策,经济温和复苏.1937年适度收紧货币政策,又让经济温和回落.

决策者从中吸取了教训,或者说他们以为自己吸取了教训.所以2008年金融泡沫破裂时,他们拿出了大规模货币和财政刺激政策.经济受到的破坏被限制在失业率上升,以及国内生产总值(GDP)以个位数百分比下滑.然而,这些政策只是带来"B"阶段--温和复苏.目前美国经济增长疲软,欧元区和英国几乎不见增长.

更让人担忧的是,刺激举措带来了深度崩溃的预兆.问题出在仍然不断扩大的债务身上.政府借钱的样子仿佛马上就要末日了一样,民间债务也没有真正下降.自从2008年债务危机以来,美国流通中的债务总额每年增长3.7%,比名义GDP增速(3.0%)还要快.在包括中国、巴西、俄罗斯和土耳其在内的许多新兴市场,信贷增速是名义GDP增速的两倍甚至更高.

如果说债务太多会导致局势危险,基本上肯定会这样,那现在正是这么一种情况.不过这一次,刺激举措--实际上就是向经济撒更多钱,或许不会有效.民间可能会认为政府不可信,新流动性可能让通胀高到难以承受.要避免"A"阶段那样的萧条将会很难.

接下来会怎样?1930年代的情况是贫穷和二战爆发.每个人都应该希望历史会找到一段新的副歌.(完)