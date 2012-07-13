《热点透视》新一轮大萧条或许没能躲过,只是会来得晚一些

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
路透纽约7月12日电---历史不会重演,但常常像是在作诗.将1930年代和2010年代相提并论,可能恰好体现出诗歌中的一种修辞手法--交错法:先是一句A,B,C,再是一句C,B,A.放到本文讨论的情况下,A是深度经济下滑,B是温和复苏,C是相对温和的下滑.
1930年代的时候,官方应对金融泡沫破灭的措施误入歧途,导致产出灾难性下滑.经过之后几年宽松的货币和财政政策,经济温和复苏.1937年适度收紧货币政策,又让经济温和回落.
决策者从中吸取了教训,或者说他们以为自己吸取了教训.所以2008年金融泡沫破裂时,他们拿出了大规模货币和财政刺激政策.经济受到的破坏被限制在失业率上升,以及国内生产总值(GDP)以个位数百分比下滑.然而,这些政策只是带来"B"阶段--温和复苏.目前美国经济增长疲软,欧元区和英国几乎不见增长.
更让人担忧的是,刺激举措带来了深度崩溃的预兆.问题出在仍然不断扩大的债务身上.政府借钱的样子仿佛马上就要末日了一样,民间债务也没有真正下降.自从2008年债务危机以来,美国流通中的债务总额每年增长3.7%,比名义GDP增速(3.0%)还要快.在包括中国、巴西、俄罗斯和土耳其在内的许多新兴市场,信贷增速是名义GDP增速的两倍甚至更高.
如果说债务太多会导致局势危险,基本上肯定会这样,那现在正是这么一种情况.不过这一次,刺激举措--实际上就是向经济撒更多钱,或许不会有效.民间可能会认为政府不可信,新流动性可能让通胀高到难以承受.要避免"A"阶段那样的萧条将会很难.
接下来会怎样?1930年代的情况是贫穷和二战爆发.每个人都应该希望历史会找到一段新的副歌.(完)
--译文审校 高琦
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