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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 10:56 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元卖家返场,10日均线切入位1.2084为关键点

0239GMT * 宏观账户在亚洲市场重建空仓 * 五日、10日和20日移动均线指向下档,动能指标正面 * 收在10日移动均线切入位1.2084上方,将损及趋势 * 昨日1.1928/1.2062区间提供初步支撑/阻力.(完) --编译 王翔琼;审校 龚芳

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