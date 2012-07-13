《全球市场》亚股在中国GDP数据符合预期后跳升,谨慎情绪仍存

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志

路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。