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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 10:59 BJT

《全球市场》亚股在中国GDP数据符合预期后跳升,谨慎情绪仍存

* 中国数据出炉后,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.8%,中国股市上涨

* 欧元兑美元走势脆弱但脱离两年低点,美元指数持稳

* 中国第二季GDP数据符合预期

路透东京7月13日电---亚股和澳元周五跳涨,此前出炉的中国第二季国内生产总值(GDP)数据符合市场预期.

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