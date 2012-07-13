〔中国数据〕二季度GDP增速创三年低点,底部基本确立未来有望企稳回升(更新版)

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(新增数据细节和评论)
* 二季度GDP增速降至三年来低位的7.6%
* "三驾马车"趋稳回升,经济或已于二季度见底
* 当前政策空间充裕,有利于后期经济企稳回升
路透北京7月13日电---中国二季度经济增速如期回落,于三年来首次降至8%下方,经济底部基本确立.从6月数据整体来看,"三驾马车"恢复均优于预期,且当前政策空间相对充裕,有利于宏观经济三季度企稳回升.
分析人士认为,二季度国内生产总值(GDP)环比一季度有所提高,暗示经济大幅下滑的情况已有所遏制,有利于经济回升的积极因素正在增加.但受制于国内外需求仍然不振,后期经济即便回升也会较为缓慢.
"对下半年的形势不悲观,从今天的数据以及之前公布的贸易数据看,经济呈现企稳迹象,投资、消费和出口三驾马车均开始趋稳回升.下半年在稳增长的政策下,这一趋势还会维持下去."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称.
他预计,财政方面将落实结构性减税政策.同时,货币政策还有放松的空间,下半年物价料在2%以下,利率还有下调一次的可能;而在外汇占款减少的情况下,存款准备金率可能还会下调1-3次,每次0.5个百分点.
国家统计局发言人盛来运在新闻发布会上也称,今年上半年国民经济总体平稳,稳中有进;下半年将加大政策预调微调力度,宏观经济有望继续保持适度平稳增长.
国家统计局公布数据,二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低,环比则增长1.8%;上半年GDP增速为7.8%,略高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标;1-6月固定资产投资同比增长20.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%.
而中国央行昨日公布,6月新增人民币贷款9,198亿元,较5月大幅反弹;且此前海关数据显示,6月出口超预期同比增长11.3%.这些因素都表明,推进经济增长的正面力量在增强.[ID:nSB1663656]
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数据公布后,中国股市沪综指.SSEC短暂上涨至0.6%后回落;银行间债市早盘利率产品收益率在数据公布后略有上行.海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元AUD=D4触及盘中高位.
为提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度.[ID:nSB2026047]
**经济底部基本确立**
分析人士认为,二季度经济增速应已见底,后期在加大政策预调微调基础上,继续加大基建投资,并辅以结构性减税的落实等措施,以提振国内需求并带动经济回升.
"从目前整体的经济数据来看,整体需求仍然偏弱,不过积极因素正在增多...经济有望在三季度回升,"华宝信托宏观经济分析师聂文表示.
但他也指出,由于世界需求比较疲软,中国面临较为严重的去产能化的过程,经济即使回升,幅度也不会很大.
统计局数据显示,6月份,规模以上工业增加值同比增长9.5%,社会消费品零售总额同比增长13.7%.
华创证券宏观经济分析师华中炜亦指出,当前上游价格依然环比负增长、经济需求平缓,短期内仍然面临一个去库存的过程;二季度经济增长已经同比见底,但后期回升是结构上可能呈现差异,目前看东部地区可能率先企稳,但保持较低增速,对全国经济具有领先意义.
中国经济下行压力不减,"稳增长"任务仍显任重道远.国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.[ID:nSB1658312]
中国国家统计局周一公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.[ID:nSB2026667](完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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