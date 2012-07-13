〔新闻稿〕中国二季度GDP同比增长7.6%,上半年增速7.8%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周五公布的今年上半年国民经济运行情况新闻稿)

上半年国民经济运行总体平稳

上半年，面对复杂严峻的国内外经济形势，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系，把稳增长放在更加重要的位置，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大政策预调微调力度，国民经济运行总体平稳，经济发展稳中有进。

初步测算，上半年国内生产总值227098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%。分产业看，第一产业增加值17471亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值110950亿元，增长8.3%；第三产业增加值98677亿元，增长7.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。

一、农业生产形势较好，夏粮再获丰收

全国夏粮总产量12995万吨，比上年增加356万吨，增长2.8%。夏收油菜籽产量1292万吨，比上年增加46万吨，增长3.7%。上半年，猪牛羊禽肉产量3925万吨，同比增长5.5%，其中猪肉产量2588万吨，增长5.9%。生猪存栏45526万头，同比增长3.5%；生猪出栏33837万头，增长5.6%。

二、工业生产运行在适度增长区间，企业利润同比下降

上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.5%，增速比一季度回落1.1个百分点，比上年同期回落3.8个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长7.0%，集体企业增长8.0%，股份制企业增长12.4%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长10.1%，轻工业增长11.1%。分行业看，41个大类行业中有40个行业增加值同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长8.9%，中部地区增长12.9%，西部地区增长13.2%。分产品看，上半年471种产品中有332种产品产量同比增长。其中，发电量增长3.7%，钢材增长6.1%，水泥增长5.5%，十种有色金属增长6.7%，乙烯下降3.3%，汽车增长6.7%，其中轿车增长7.5%。上半年，全国规模以上工业企业产销率达到97.5%，同比下降0.6个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值50505亿元，同比增长7.1%。6月份，规模以上工业增加值同比增长9.5%，环比增长0.76%。

1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18434亿元，同比下降2.4%。在41个工业大类行业中，26个行业利润同比增长，13个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利，1个行业由同期盈利转为亏损。1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.21元，比一季度增加0.28元；规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.34%。

三、固定资产投资稳定增长，基础设施投资增速由负转正

上半年，固定资产投资（不含农户）150710亿元，同比名义增长20.4%（扣除价格因素实际增长18.0%），增速比一季度回落0.5个百分点，比上年同期回落5.2个百分点。其中，国有及国有控股投资48986亿元，增长13.8%。分地区看，东部地区投资同比增长19.3%，中部地区增长25.3%，西部地区增长23.9%。分产业看，第一产业投资3654亿元，同比增长28.6%；第二产业投资67768亿元，增长23.7%；第三产业投资79288亿元，增长17.4%。在第二产业投资中，工业投资65897亿元，同比增长23.8%。其中，采矿业投资5014亿元，增长20.9%；制造业投资54019亿元，增长24.5%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资6864亿元，增长20.5%。上半年基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资21762亿元，同比增长4.4%，一季度为同比下降2.1%。从到位资金情况看，上半年到位资金180950亿元，同比增长17.0%。其中，国家预算资金增长26.7%，国内贷款增长5.8%，自筹资金增长22.9%，利用外资下降5.5%，其他资金增长1.6%。上半年，新开工项目计划总投资138188亿元，同比增长23.2%；新开工项目174665个，同比增加7518个。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.71%。

四、房地产开发投资增速继续回落，商品房销售降幅缩小

上半年，全国房地产开发投资30610亿元，同比名义增长16.6%（扣除价格因素实际增长14.3%），增速比一季度回落6.9个百分点，比上年同期回落16.3个百分点；其中住宅投资增长12.0%。房屋新开工面积92380万平方米，同比下降7.1%，一季度和上年同期分别为增长0.3%和23.6%；其中住宅新开工面积下降10.7%。全国商品房销售面积39964万平方米，同比下降10.0%，降幅比一季度缩小3.6个百分点，上年同期为增长12.9%；其中住宅销售面积下降11.2%。全国商品房销售额23314亿元，同比下降5.2%，降幅比一季度缩小9.4个百分点，上年同期为增长24.1%；其中住宅销售额下降6.5%。上半年，房地产开发企业土地购置面积17543万平方米，同比下降19.9%。全国商品房待售面积31408万平方米，增长33.1%。上半年，房地产开发企业本年到位资金43329亿元，同比增长5.7%；其中，国内贷款增长8.1%，自筹资金增长12.9%，利用外资下降53.9%，其他资金下降0.7%。

五、市场销售平稳增长，零售增长快于餐饮

上半年，社会消费品零售总额98222亿元，同比名义增长14.4%（扣除价格因素实际增长11.2%），增速比一季度回落0.4个百分点，比上年同期回落2.4个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额46592亿元，同比增长14.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额85123亿元，同比增长14.3%；乡村消费品零售额13099亿元，增长14.5%。按消费形态分，餐饮收入10837亿元，同比增长13.2%；商品零售87385亿元，增长14.5%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额43065亿元，同比增长15.0%。其中，汽车类增长9.1%，家具类增长25.1%，家用电器和音像器材类增长3.3%。6月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.7%（扣除价格因素实际增长12.1%），环比增长1.08%。

六、进出口小幅增长，一般贸易增速较快

上半年，进出口总额18398.4亿美元，同比增长8.0%，增速比一季度加快0.8个百分点，比上年同期回落17.8个百分点。其中，出口9543.8亿美元，增长9.2%；进口8854.6亿美元，增长6.7%。进出口相抵，顺差689.2亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口9750.9亿美元，增长8.9%；加工贸易进出口6431.5亿美元，增长4.3%。出口额中，一般贸易出口4605.8亿美元，增长10.1%；加工贸易出口4152.7亿美元，增长6.4%。进口额中，一般贸易进口5145.2亿美元，增长7.8%；加工贸易进口2278.8亿美元，增长0.7%。6月份，进出口总额3286.9亿美元，同比增长9.0%；出口1802.1亿美元，增长11.3%；进口1484.8亿美元，增长6.3%。

七、货币供应量同比增速平稳，新增贷款同比增加