〔中国货币市场〕大行分红引回购利率反弹,下周继续关注逆回购到期影响

路透上海7月13日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五大多走高.四大国有银行在近期陆续进行股票分红,其流动性受掣肘,对资金面的影响也开始逐步显现.随着供给减少,资金成本有所上浮.

交易员指出,到下周初大行分红将全部结束,其对资金的影响或将告一段落;而15日将例行调整准备金,此外下周将有超过2,000亿元逆回购到期,短期资金面仍面临将较大不确定性.

"今天有点紧,7月大行(分红)派息的原因.中行和工行已经派过了,今天是建行,下周还有农行,"华东一银行交易员称.

她并认为,和去年四大行派息时相比,今年资金面受到的影响并不算大,而15日的例行准备金调整应该会向银行退回一些钱,但考虑到下周的逆回购到期量仍很大,下周资金面的走向难以捉摸,央行是否调降存款准备金率也将面临一个关键时点.

根据公告显示,四大行2011年度现金分红总额逾2,100亿元人民币,中国银行(601988.SS)和工商银行(601398.SS)的派息日分别为上周五和本周四,建设银行(601939.SS)定于今日派息,而农业银行(601288.SS)的派息日为下周一.

公开市场下周将有2,050亿元逆回购到期,高于本周1,680亿元的到期量.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4890 2.4005 +8.85 3,845.13

七天CN7DRP=CFXS 3.3384 3.1904 +14.80 465.63

14天CN14DRP=CFXS 3.3553 3.2989 +5.64 34.25

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4949 2.4042 +9.07 1,360.25

七天CHICNY7D=CFXS 3.3704 3.2259 +14.45 57.20

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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