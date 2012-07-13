〔中国货币市场〕大行分红引回购利率反弹,下周继续关注逆回购到期影响

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月13日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五大多走高.四大国有银行在近期陆续进行股票分红,其流动性受掣肘,对资金面的影响也开始逐步显现.随着供给减少,资金成本有所上浮.
交易员指出,到下周初大行分红将全部结束,其对资金的影响或将告一段落;而15日将例行调整准备金,此外下周将有超过2,000亿元逆回购到期,短期资金面仍面临将较大不确定性.
"今天有点紧,7月大行(分红)派息的原因.中行和工行已经派过了,今天是建行,下周还有农行,"华东一银行交易员称.
她并认为,和去年四大行派息时相比,今年资金面受到的影响并不算大,而15日的例行准备金调整应该会向银行退回一些钱,但考虑到下周的逆回购到期量仍很大,下周资金面的走向难以捉摸,央行是否调降存款准备金率也将面临一个关键时点.
根据公告显示,四大行2011年度现金分红总额逾2,100亿元人民币,中国银行(601988.SS)和工商银行(601398.SS)的派息日分别为上周五和本周四,建设银行(601939.SS)定于今日派息,而农业银行(601288.SS)的派息日为下周一.
公开市场下周将有2,050亿元逆回购到期,高于本周1,680亿元的到期量.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4890 2.4005 +8.85 3,845.13
七天CN7DRP=CFXS 3.3384 3.1904 +14.80 465.63
14天CN14DRP=CFXS 3.3553 3.2989 +5.64 34.25
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4949 2.4042 +9.07 1,360.25
七天CHICNY7D=CFXS 3.3704 3.2259 +14.45 57.20
==============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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