〔新债招标〕中国六个月贴现国债收益率偏高,因资金成本居高不下(更新版)

(新增交易员评论及细节)

* 六个月期国债收益率2.2574%,远超二级市场水平

* 资金成本相对较高,削弱机构参与热情

* 市场对长端品种偏好增强,分流短债需求

路透上海7月13日电---中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场水平.鉴于资金成本仍处相对高位,绝对收益较低的超短期债券难以吸引机构介入,需求冷清.

交易员指出,随着预期宽松政策后续将出台,收益率曲线将愈加平坦化,因此投资者倾向将资金分布于长久期品种,短债需求因而被分流.

业内人士稍早透露,财政部招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债,加权中标收益率为2.2574%.边际(最优)中标收益率为2.3757%,投标倍数1.37倍.

"拿贴现品种主要是为了流动性管理,但是现在资金成本还在那里(相对高位),贴现国债的收益率还不高,机构拿着也难受."华东一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五大多走高.四大国有银行在近期陆续进行股票分红,其流动性受掣肘,对资金面的影响也开始逐步显现.随着供给减少,资金成本有所上浮.[cn/cn]

银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,六个月期品种最新收益率IFT9MY=CDC为2.1221%;二级市场上,剩余期限近七个月的国债120002券最新成交tCN120002=CFXS在2.1427%.

该期债为财政部今年第四期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.7月16日开始发行并计息,7月18日发行结束,7月20日起在各交易场所上市交易.(完)