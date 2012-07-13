〔新债招标〕中国六个月贴现国债收益率偏高,因资金成本居高不下(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增交易员评论及细节)
* 六个月期国债收益率2.2574%,远超二级市场水平
* 资金成本相对较高,削弱机构参与热情
* 市场对长端品种偏好增强,分流短债需求
路透上海7月13日电---中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场水平.鉴于资金成本仍处相对高位,绝对收益较低的超短期债券难以吸引机构介入,需求冷清.
交易员指出,随着预期宽松政策后续将出台,收益率曲线将愈加平坦化,因此投资者倾向将资金分布于长久期品种,短债需求因而被分流.
业内人士稍早透露,财政部招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债,加权中标收益率为2.2574%.边际(最优)中标收益率为2.3757%,投标倍数1.37倍.
"拿贴现品种主要是为了流动性管理,但是现在资金成本还在那里(相对高位),贴现国债的收益率还不高,机构拿着也难受."华东一银行交易员称.
中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五大多走高.四大国有银行在近期陆续进行股票分红,其流动性受掣肘,对资金面的影响也开始逐步显现.随着供给减少,资金成本有所上浮.[cn/cn]
银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,六个月期品种最新收益率IFT9MY=CDC为2.1221%;二级市场上,剩余期限近七个月的国债120002券最新成交tCN120002=CFXS在2.1427%.
该期债为财政部今年第四期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.7月16日开始发行并计息,7月18日发行结束,7月20日起在各交易场所上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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