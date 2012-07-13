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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 11:37 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至101美元下方,因中国GDP增速触及三年低位

路透新加坡7月13日电---布兰特原油周五跌至每桶101美元下方,因中国第二季经济增速录得三年来最低水平,令市场愈加担忧全球经济放缓恐将损及燃料需求.

中国第二季经济较上年同期增长7.6%,为2009年以来的最低增速,因其面临两大海外市场--欧盟和美国经济不确定性的冲击.中国是全球最重要能源消费国.

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