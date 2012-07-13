《汇市简讯》澳元/日圆守在首道阻力位80.5上方

0334GMT * 稳守在80.5阻力区域上方 * 空头或开始回补仓位,新的多头出现 * 80.9为下道主要阻力位,即7月11日高位开始的跌势的50%费波纳奇回档技术位.(完) --编译 石冠兰; 审校 张涛