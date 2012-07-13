〔中国债市动态〕现券收益率早盘止跌趋升,GDP未如预期糟糕引发获利盘

路透北京7月13日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率止跌趋升.甫公布的二季度GDP数据未如市场此前担心般的糟糕,显示经济成长正能量增强,企稳回升可能性加大.经过数交易日的暖态后,债市中聚集的获利了结力量今日有所释放.

中国国家统计局稍早公布,二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.[ID:nSB1665136]

上海一券商交易员表示,"早盘各期限券种收益率出现了小幅的上行,数据稍好于预期,进一步削弱下半年本地经济硬着陆风险.(现券收益率)在这个位置肯定有获利盘,...和买盘比今天卖盘比较凶."

该交易员并提到,后市或持续震荡,主要从两方面分析:三季度经济形势料暖于二季度,之前悲观预期有所改善,利空债市;但另一方面,监管层为稳增长,或抛出更多货币放宽政策,则对市场形成支撑.

北京时间11:39,剩余期限约0.575年的固息国债120002券最新双边收益率CN120002=CFXM为2.1599%/2.1400%,上日末笔为2.1399%/2.1102%.剩余期限约9.62年的固息国债120004券最新双边收益率CN120004=CFXM报3.2400%/3.2000%,上日末笔为3.2300%/3.2000% .(完)