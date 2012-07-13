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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 12:03 BJT

〔日本股市〕早盘几乎持平,此前中国公布GDP数据

路透东京7月13日电---日本股市日经指数周五早盘几乎持平,此前中国公布的数据符合预期,缓解了市场对该国经济大幅滑坡的担忧.

然而很多日本景气循环类股承压,因担心全球经济放缓.投资者追捧食品、保健和其他防御类股.

技术面而言日股也看似震荡,此前日经指数连跌六个交易日,处在25日移动均线的一主要支撑位下方.

中国公布第二季国内生产总值(GDP)同比增长7.6%后,日经指数.N225早盘几无变动,报8,715.79点.该指数周四下降1.5%.

"由于数据公布之后出现舒缓情绪,市场可能对一些最近被严重卖出的中国相关类股进行空头回补."Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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