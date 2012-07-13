〔日本股市〕早盘几乎持平,此前中国公布GDP数据

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月13日电---日本股市日经指数周五早盘几乎持平,此前中国公布的数据符合预期,缓解了市场对该国经济大幅滑坡的担忧.
然而很多日本景气循环类股承压,因担心全球经济放缓.投资者追捧食品、保健和其他防御类股.
技术面而言日股也看似震荡,此前日经指数连跌六个交易日,处在25日移动均线的一主要支撑位下方.
中国公布第二季国内生产总值(GDP)同比增长7.6%后,日经指数.N225早盘几无变动,报8,715.79点.该指数周四下降1.5%.
"由于数据公布之后出现舒缓情绪,市场可能对一些最近被严重卖出的中国相关类股进行空头回补."Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称.(完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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