〔欧洲个股〕英国莱斯银行集团接近以大幅折扣出售逾600家分支--FT

路透伦敦7月13日电---英国金融时报周五报导称,莱斯银行集团(Lloyds Banking Group)(LLOY.L)接近出售逾600家分支给Co-operative GroupCPBB_p.L,售价较之前15亿英镑的标价有大幅折扣.

莱斯银行在2008年接受英国政府救助后,根据欧盟法规,其必须出售这些被称为Verde的分支.此举将为英国大型银行业引入一个新的竞争者.

报导并未说明莱斯银行出售630家分支初始将获得多少资金,不过援引消息人士称,该行或将在数年内得到大约10亿英镑(15.4亿美元),但条件是业务表现良好.

Co-op的董事会将于下周初召开会议,最终敲定并批准该交易,结束长达七个月的艰苦谈判.金融时报引述熟悉事情进展的人士称,之后不久将可能公布协议细节.

Verde拥有大约500万客户,在英国所有银行分支中占有6%.与Co-op业务合并后,将占据英国银行账户总数的7%.(完)