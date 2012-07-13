〔欧洲个股〕英国莱斯银行集团接近以大幅折扣出售逾600家分支--FT

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透伦敦7月13日电---英国金融时报周五报导称,莱斯银行集团(Lloyds Banking Group)(LLOY.L)接近出售逾600家分支给Co-operative GroupCPBB_p.L,售价较之前15亿英镑的标价有大幅折扣.
莱斯银行在2008年接受英国政府救助后,根据欧盟法规,其必须出售这些被称为Verde的分支.此举将为英国大型银行业引入一个新的竞争者.
报导并未说明莱斯银行出售630家分支初始将获得多少资金,不过援引消息人士称,该行或将在数年内得到大约10亿英镑(15.4亿美元),但条件是业务表现良好.
Co-op的董事会将于下周初召开会议,最终敲定并批准该交易,结束长达七个月的艰苦谈判.金融时报引述熟悉事情进展的人士称,之后不久将可能公布协议细节.
Verde拥有大约500万客户,在英国所有银行分支中占有6%.与Co-op业务合并后,将占据英国银行账户总数的7%.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。